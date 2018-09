Arthur Stollberger Die Gemeindebücherei lädt am Donnerstag, 27. September zu einem interessanten Filmabend ein, der um 19 Uhr beginnt. Wie Hubert Ziegler, der Leiter der Bücherei, mitteilt, wird aus der Reihe "Der besondere Film" ein Spielfilm des Regisseurs Jeff Nichols aus dem Jahre 2016 gezeigt, der sich mit dem Thema Rassismus befasst. Der Film entstand auf der Grundlage einer wahren Begebenheit. Die Bücherei bittet für die Filmvorführung um Anmeldung unter Tel.: 0971/727 125.

Die Handlung

Der Film dreht sich um "Eine Liebe, die gegen das Gesetz verstößt". Richard ehelicht 1958 in Washington D.C. seine große Liebe Mildred. Als sie in den rassistisch geprägten Bundesstaat Virginia zurückkehren, ist ihre Ehe allerdings ein Problem, denn Richard ist weiß und Mildred dunkelhäutig. Solche Ehen sind in Virginia verboten. Die Verurteilung zu einem Jahr Haft wird nur ausgesetzt, wenn sie den Bundesstaat verlassen und für mindestens 25 Jahre nicht gemeinsam betreten. Doch in dieser Zeit der Bürgerrechtsbewegungen will die Familie sich nicht mit ihrer Niederlage zufrieden geben. Ethnische Grenzen überschreitend ziehen sie vor Gericht, um eine Legalisierung ihrer Liebe zu erwirken. Der Spielfilm (123 Minuten) ist 2017 für den Oscar und im gleichen Jahr mit dem Golden Globe Awards nominiert worden.