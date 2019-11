Eine Lichterkette gegen den Hass

Die terroristischen Ereignisse gegen die jüdischen Mitbürger in Halle vor gut zwei Wochen mit zwei Toten lassen auch die Vertreter der Kirchen in Kulmbach nicht kalt. "Auch andere Entwicklungen in unserer Gesellschaft erschrecken uns: Der immer stärker werdende Hass in den sozialen Medien oder die Unfähigkeit miteinander zu reden", sagt Thomas Kretschmar, Dekan im evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirk Kulmbach.

Die katholische und evangelische Kirche Kulmbach mit der katholischen und der evangelischen Jugend laden deshalb alle zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Lichter gegen den Hass" am Volkstrauertag, 17. November, um 17 Uhr zu einer Veranstaltung ein.

Beginn ist in der katholischen Kirche "Unsere Liebe Frau" am Schießgraben, und dann soll zwischen der Petrikirche und der "ULF" eine Lichterkette gebildet werden. Den Abschluss bildet eine kurze Andacht in der Petrikirche. red