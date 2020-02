Eine Lesung in Mundart

Der Kontaktpunkt in Bad Kissingen veranstaltet zur Faschingszeit am Sonntag, 16. Februar, ab 11.15 Uhr eine mundartliche Lesung. Peter Ackermann liest Auszüge aus dem Klassiker der Mundartdichtung "Baierische Weltgschicht" von Michl Ehbauer. Ackermann beherrscht - neben vielen anderen Dialekten - das Altbayerische aufs Feinste. So werden die Inhalte des Alten Testamentes ins Altbayerische übersetzt und für den Zuhörer lebendig erzählt. Die passende Musik liefert Hannelore Langer an der Akkord-Zither. Rainer Ziegler, der Leiter des Kontaktpunktes, moderiert diese unterhaltsame Veranstaltung. Foto: Rainer Ziegler