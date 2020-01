Eine Leichtverletzte und 7000 Euro Schaden

Eine Leichtverletzte und rund 7000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.25 Uhr in Redwitz ereignete. Zum Hergang: Eine 52-jährige Frau befuhr mit ihrem Passat die Eichenstraße in Fahrtrichtung Flurstraße. An der Einmündung hielt sie an und wollte geradeaus auf den Netto-Parkplatz fahren. Hierbei übersah sie den Pkw einer 75-Jährigen, die von der Flurstraße in Richtung Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 75-jährige Fahrerin musste ins Klinikum eingeliefert werden.