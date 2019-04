Eine Lebenskünstlerin hadert

Inge ist erfolglose Nana-Figuren-Künstlerin und bezieht eine spärliche Witwen-Rente, mit der sie zwar frei sein kann, die sie aber keine großen Sprünge machen lässt. Über eine Anzeige findet sie schließlich ein neues Jobangebot, das sehr vielversprechend klingt. Sie beginnt, sich mit ihrer Aufgabe vertraut zu machen und stolpert dabei immer wieder - nicht nur über sich selbst. Ach, und dann ist da ja noch die alte Lotti. Lotti Huber ist noch nicht fertig, aber schon zu spät ...

Das Falko-Garbisch-Ensemble feiert am morgigen Samstag um 20 Uhr mit seiner neuen Produktion "Thermo-Dings ist Standard" Premiere. Diesmal zu Gast im Nana-Theater im Club Kaulberg, Unterer Kaulberg 36. Wie für die Amateur-Theatergruppe üblich, entstand auch bei dieser Produktion der Stücktext erst während der Proben. "Anfangs haben wir viele Gespräche geführt, die Falko aufgenommen und transkribiert hat", erinnert sich Inge Albus, die auf der Bühne stehen wird, in der Pressemitteilung der Veranstalter. Die Protagonistin erzählt in dem Stück vom Hadern einer Lebenskünstlerin und von ihrer Suche nach starken Vorbildern.

Authentisches Spiel

Aus diesen Grundlagentexten seien dann erste Stückideen entstanden. "Über Improvisationsspiele zu den Inhalten dieser Texte haben wir uns dem heutigen Stücktext angenähert", ergänzt Falko Garbisch. "Das war eine intensive und für uns neue Arbeitsmethode, mithilfe von aufgezeichnetem Impromaterial das Stück herauszuarbeiten." Am Ende ist ein vollwertiger Monolog-Abend aus diesen Bausteinen entstanden. "30 Seiten Stücktext wollen erst mal gelernt sein", staunt Ensemble-Leiter und Regisseur Falko Garbisch über den Ehrgeiz seiner Schauspielerin Inge Albus.

"Dieser Reifeprozess durch gemeinsames Arbeiten an einer Thematik ist für mich ganz besonders wichtig", sagt Garbisch, der vor seiner Zeit in Bamberg an großen Theaterhäusern in Hamburg, Düsseldorf, Essen und München tätig war und nun in Bamberg als Theaterregisseur, Trainer für Rhetorik und Sprecherziehung arbeitet. "Der Text soll authentisch sein! Dadurch wird es auch das Spiel. Meine Spieler sollen sich wohlfühlen auf der Bühne und bei dem, was sie sagen und tun."

Über ein halbes Jahr hat das Ensemble intensiv an dem Projekt gearbeitet, bis es nun endlich aufführungsreif ist. "Wir freuen uns sehr, dass wir bei Arnd Rühlmann den perfekten Aufführungsort für unseren Hausfrauenkünstlerinnen-Monolog gefunden haben", sagt Inge Albus. "Hier habe ich mich sofort richtig wohl gefühlt." red