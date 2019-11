Eine kulinarische Weltreise

Ein Candlellight-Dinner, das "Perfekte Dinner" oder "Dinner for one" - davon hat jeder schon gehört. Aber ein "Eine-Welt-Dinner", was hat es damit auf sich? Dieses Geheimnis lüftet die Kolpingsfamilie Kronach: Am Samstag, 23. November, sind alle Interessierten zu einer Reise durch fünf Kontinente eingeladen.

Prominente Vorbilder dieses "Eine-Welt-Dinners" sind Monsignore Ottmar Dillenburg, der zusammen mit dem Generalsekretär von Kolping-International, Markus Demele, und der bekannten Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks schon Pate für viele solcher Veranstaltungen in ganz Deutschland war.

Die kulinarische Weltreise startet in Europa mit einer Suppe und nach einem Abstecher nach Afrika (Salat) landen die Gäste in Indien zu einem landestypischen Fleischgericht. Zur Nachspeise geht es schließlich über Ozeanien nach Südamerika, wo die kulinarische Weltreise enden wird. Die Gäste des "Eine-Welt-Dinners werden dabei von der Kolpingsfamilie Kronach bekocht und erhalten zudem von Reisebegleiter "Schnuffi", dem tierischen Maskottchen der Kolpingjugend, viele Informationen über die Reiseländer, das Leben vor Ort und das Projekt, das mit dem Erlös des Dinners unterstützt werden soll.

Der Preis für das "Eine-Welt-Dinner" beträgt 20 Euro. Statt eines Gastgeschenks bittet die Kolpingsfamilie alle Teilnehmer um eine Spende, die an Kolping International, den internationalen Sozialverband des Kolpingwerkes, für dessen Arbeit weitergeleitet wird. Wohin die Spenden konkret gehen, wird im Rahmen des "Eine-Welt-Dinners" bekannt gegeben.

Für das "Eine-Welt-Dinner" ist dringend eine Anmeldung erforderlich, da es nur eine begrenzte Zahl an Plätzen geben wird. Gäste sind bei der Kolpingsfamilie immer herzlich willkommen.

Die Veranstaltung findet am 23. November um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Johannes in Kronach statt. Anmeldung bis 15. November an Barbara Hausmann, Tel. 09261/6799328 oder per E-Mail an b.hausmann@kolping-kronach.de

Msi