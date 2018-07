Eine kleine Explosion

red



Es begann mit einer alltäglichen Handlung und wuchs sich zu einem Brand aus: Am Samstag gegen 21.15 Uhr wollte sich ein 18-jähriger Azubi auf einer Wiese in der Von-Werthern-Straße eine Zigarette anzünden. Hierbei fiel ihm das Feuerzeug aus der Hand, wie die Polizei berichtet. Es fiel auf den Boden und explodierte. Dabei entstand eine kleine Stichflamme. Diese Flamme entzündete die daneben liegende Wiese.Der junge Mann und seine Freunde versuchten zunächst, das Feuer mit einer Cola-Flasche zu löschen. Nachdem ihnen das nicht gelungen war und sich das Feuer weiter ausbreitete, riefen sie die Feuerwehr. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann an. Die Feuerwehr bekam den Brand, der sich auf eine Fläche von etwa 200 Quadratmeter ausgebreitet hatte, schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde dabei niemand, teilt die Polizei mit.