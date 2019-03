Eine Kellertür wird demoliert

Ein Unbekannter hat in Haßfurt in der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, in der Centstraße die Glasscheibe einer Kellertür eingetreten. Der Täter richtete an der Tür, die sich an der Hinterseite in Richtung Bahnhofstraße befindet, einen Schaden von rund 80 Euro an. Die Polizei in Haßfurt sucht den Täter, Telefonnummer 09521/9270.