Eine Hochzeitsreise auf fünf Inseln

Die Kulturgemeinde lädt am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr im Gasthof "Drei Kronen" zu einem Lichtbildervortrag mit Dave und Andrea Wilder ein. Als Ziel ihrer Hochzeitsreise wählten sie die Azoren, ein bis vor kurzer Zeit fast vergessenes Archipel am westlichen Ende Europas, auf dem auch heute noch an vielen Stellen die Zeit stehengeblieben scheint. Der Vortrag berichtet über eine Reise von drei Wochen, in denen Andrea und Dave Wilder auf fünf von neun Inseln der Azoren unterwegs waren. Sie erwanderten beeindruckende Vulkanlandschaften mit blauen und grünen Kraterseen und an den Atlantikküsten konnten sie Wale und Delfine beobachten. Den Höhepunkt der Reise erlebten die beiden mit der Besteigung des Vulkans Pico Alto, den mit über 2300 Metern höchsten Berg Portugals. Der Eintritt ist frei. Foto: Wilder