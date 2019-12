Eine hochmotivierte Truppe, die sich ehrenamtlich einsetzt

Als fit für den Einsatz erwiesen sich die acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Reuth. Sie haben kürzlich erfolgreich die Leistungsprüfung "Löscheinsatz-Außenangriff mit Wasserentnahme aus dem Hydranten" von Stufe 1 (Bronze) bis Stufe 6 (Rot-Gold) abgelegt. Als Maschinistin fungierte Ergänzungsteilnehmerin Lissy Schuster, die bereits sämtliche Leistungsstufen abgelegt hat. Zwischen den Stufen ist eine Wartezeit von jeweils zwei Jahren einzuhalten. Vor den Augen der Schiedsrichter, Kreisbrandrat Oliver Flake, Kreisbrandinspektor Ernst Messingschlager, Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier und Kreisbrandmeister Jan Gruszka, mussten die Prüflinge vorher Feuerwehrknoten und Stiche nach Zeitvorgabe sicher beherrschen und vorführen. Nach der Einsatzübung wurde das Kuppeln einer Saugleitung und die Durchführung der Trockensaugprobe gezeigt. Entsprechend der einzelnen Leistungsstufen wurden auch Zusatzaufgaben aus den Bereichen Gerätekunde, Erste Hilfe, Gefahrgut- und Hinweiszeichen sowie Testfragen abgefragt. Denn bei einer Leistungsprüfung zählt die Leistung der Gruppe insgesamt. Die gestellten Aufgaben müssen schnell, geordnet und fehlerfrei in der dafür festgelegten Höchstzeit absolviert werden.

Ausgebildet wurden die Teilnehmer über zwei Wochen beinahe täglich von Brandmeister Konrad Schechtel und Hauptlöschmeister Bruno Dötzer. Die Feuerwehrangehörigen legten die Prüfung mit einem "brillanten" Ergebnis ab und bekamen am Ende nicht nur ihre verdienten Abzeichen, sondern großes Lob von den Schiedsrichtern sowie Glückwünsche von Kommandant Jochen Wölfel, Adjutant Johannes Schuster und Vereinsvertreter Thomas Schuster. Sie lobten die hochmotivierte Truppe, weil es heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr sei, sich ehrenamtlich für den Dienst am Nächsten in seiner Freizeit zur Verfügung zu stellen. Leistungsabzeichen erhielten in Bronze Markus Böhm und Leo Lassner, in Silber Fabian Böhm und Christoph Schuster, in Gold Marco Stadter, in Blau-Gold Stefan Hönig und Christof Reiser sowie in Rot-Gold Sigrid Stöhr. dia