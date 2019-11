"Eine Hand voll Glück" geht in die Welt

In diesen Tagen verlassen beinahe 400 Anthologien "Eine Hand voll Glück" aus der Neuen Cranach Presse Kronach. Sie gehen neben Deutschland in dreizehn europäische Länder bis nach Japan und den USA.

Wochenlang war der Handsetzer damit beschäftigt, circa 340 dreizeilige Kurzgedichte in Haiku-Form aus Einzellettern aus Blei im Handsatz zu setzen. Diese wurden dann im Buchdruck auf dem Heidelberger Tiegel auf aufwendigem Werkdruck-Papier im Japanblock, dem doppelten Bogen gedruckt. Diese wurden dann per Hand von Gisela Gülpen in der fernöstlichen Durchstichbindung in Narbenkarton eingebunden.

Dieses bibliophile Druckwerk, dieses Jahr die 25. Ausgabe, ist das Markenzeichen der Neuen Cranach Presse aus Kronach. 1999 startete Ingo Cesaro dieses internationale Anthologie-Projekt. Dazu kamen eine Reihe von Sonderausgaben. Gleichzeitig wurden sie auch zum Schlüssel für Einladungen zu den speziellen Buch-Druck-Kunst-Messen. 2014 zum Beispiel als Ehrengast bei der Frauenfelder Buch- und Druckkunst-Messe, aber auch für "Druck & Buch" in Erlangen, bei "Auserlesenes auf Papier - Druck & Buch" Hamburg oder die artbookBerlin.

Dass Ingo Cesaro als einer der bedeutendsten Haiku-Publizisten im deutschsprachigen Raum bekannt ist, liegt auch daran, dass er nicht nur selbst über einhundert Bücher mit Haiku veröffentlicht hat, sondern auch, dass er über 150 bibliophile Editionen, teilweise mit Originalgrafik, von anderen Autoren herausgegeben hat.

Anfang des Jahres wurde das Anthologie-Projekt zum Thema: "Glück, da Glück auf der Straße liegt" ausgeschrieben. Dabei geht es immer um die strenge Form in drei Zeilen mit siebzehn Silben und dem Silbenrhythmus: 1. Zeile 5 Silben, 2. Zeile sieben Silben und dritte Zeile wiederum 5 Silben. Natürlich geht es hier bei uns um die offenere Form, den Senryu. Aus der Fülle der Einsendungen wählte Cesaro circa 340 Haiku für die Anthologie aus. Dann begann das Warten, bis die Auflage gedruckt war. Grob drei Monate sind dafür eingeplant.

So wurden über die Jahre diese internationalen Anthologien in dieser bibliophilen Ausstattung die Abdruckheimat ohne Zuzahlungen für zahlreiche Autorinnen und Autoren, die teilweise von Anfang an in diesen Anthologien vertreten sind.

So ist die Lucas-Cranach-Stadt Kronach in Haiku-Kreisen wieder für Wochen in aller Munde. red