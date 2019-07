"Eine gute, treue und fleißige Seele" feiert ihren 70.

70. Geburtstag konnte dieser Tage Gerlinde Hentschel, geborene Nenninger, mit ihrer Familie, Freunden und Nachbarn feiern. Die Glückwünsche der Marktgemeinde Wirsberg überbrachte Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD). Er würdigte Gerlinde Hentschel als die "gute, treue und fleißige Seele" des Terrassenhotels Nenninger.

Die Geburtstagsjubilarin habe sich von Jugend an im elterlichen Betrieb engagiert, der 1958 als Terrassencafé mit Speisewirtschaft eröffnet wurde. Seitdem sei Gerlinde Hentschel in der Gästebetreuung, im Service, an der Theke und in der Küche aktiv gewesen.

Der gastronomische Betrieb war mit Gästeabenden, Tanzveranstaltungen und Familienfeiern einer der gesellschaftlichen Mittelpunkte des Luftkurortes. Nach der Schließung des Terrassenhotels wurde das Anwesen als Beherbergungsbetrieb weitergeführt. Auch hier leistet die Jubilarin für Asylsuchende, Flüchtlinge und Zuwanderer wertvolle Betreuungsdienste.

Für den Gartenbauverein Wirsberg gratulierte der Jubilarin Vorsitzende Stefanie Schmidt. Werner Reißaus