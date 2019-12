"Das Wichtigste in einem Verein sind die, die ein Ehrenamt ausüben und die Aktiven. Beide Gruppen gehen beim TSV Neudrossenfeld eine gute Gemeinschaft ein", sagte Vorsitzender Gerald Weinrich während der Jahresabschlussfeier im vereinseigenen Sportheim.

Weinrich stellte dem TSV noch ein besonders positives Zeugnis aus: "Ich kenne die Nöte und Sorgen vieler Sportvereine, da können wir uns glücklich schätzen, wie breit wir im Ehrenamt aufgestellt sind."

Nach knapp sieben Jahren als Co-Trainer verabschiedete der Vorsitzende dann Sebastian Brand, der jetzt als Lehrer in Regensburg arbeitet.

Bürgermeister Harald Hübner stellte den TSV als Vorzeigeverein heraus. Die Abschlussfeier biete stets das geeignete Podium zur Ehrung der Sportlerin und des Sportler des Jahres durch die Gemeinde.

Über diese Auszeichnung durften sich 2019 Gudrun Kistner aus Thurnau und Daniel Gareis aus Kulmbach freuen.

Gudrun Kistner ist seit Jahren die Leiterin des Seniorensports (S-Klasse) und der AROHA-Gruppe. Wegen ihrer Aktivitäten konnte dem TSV das Qualitätssiegel "Sport pro Gesundheit" verliehen werden. Gudrun Kistner habe alle Voraussetzungen, den Sport für Ältere in der richtigen Dosis zu vermitteln - Trainerscheine für Prävention, für Haltung und Bewegung sowie für Herz-und Kreislauftraining.

Gudrun Kistner nutzte die Auszeichnung zu einem Appell an die Bürger, sich der Sparte anzuschließen. Die Termine für die S-Klasse sind immer am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr und für AROHA von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Dreifachturnhalle.

Daniel Gareis ist ein Sympathieträger des TSV Neudrossenfeld. Der 33-Jährige kickt seit 2016 bei den Grün-Weißen und ist stellvertretender Kapitän der Landesliga-Mannschaft. Erfolgreiche Stationen beim 1. FC Nürnberg, FC Bamberg, bei der SpVgg Hof und der SpVgg Bayreuth ließen seine fußballerischen Fähigkeiten überregional deutlich werden.

Er zeige den Jungen, wie man Intelligenz und Kampf verbinden könne. Der Polizist sei eine Person zum Nacheifern, was Fairness und Kameradschaft betreffe. Hübner bezeichnete ihn als Glücksfall für den TSV.

Daniel Gareis erklärte: "Es ist eine Ehre, Teil der sportlichen Gemeinschaft zu sein, und dass mich der Bürgermeister auserkoren hat". Was dieser mit der Bemerkung quittierte: "Ich bin ein Fan von dir, du hast die beste Spielübersicht." Horst Wunner