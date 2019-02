"Eine grandiose Eigenleistung"

Zahlen und Baumaßnahmen bestimmten den Rückblick auf das Jahr 2018 bei der Bürgerversammlung. So sank die Pro-Kopf-Verschuldung der Großgemeinde Redwitz von 418 Euro zu Beginn des vergangenen Jahres auf 372 Euro. Die Schulden wurden um 153 930 Euro auf insgesamt 1,24 Millionen Euro reduziert.

Als gut befand Bürgermeister Christian Mrosek (CSU) auch, dass sehr viele Bürger ehrenamtlich in den fast 50 Vereinen und Institutionen in der Gemeinde verantwortlich seien. Durch die Zusammenarbeit der Ortsvereine wurde in Unterlangenstadt die Kirchweih wiederbelebt.

Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge

Aufgrund der Feuerwehr-Bedarfsplanung wurden 2018 für die Feuerwehr Unterlangenstadt ein Mannschaftstransportfahrzeug und ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser angeschafft. Der Neubau des Stellplatzes der FFW Unterlangenstadt mit Außenflächen sei in "grandioser Eigenleistung der Feuerwehr" erstellt und das ganze Gebäude saniert worden. Das 100 Jahre alte Dach bedurfte einer Erneuerung. Der Dachausbau und die Gestaltung der Toiletten dauern noch an.

An Straßensanierungsmaßnahmen wurden Teilbereiche der Dorfstraße in Unterlangenstadt sowie Teilbereiche der Ortsverbindungsstraße nach Trainau erledigt. Für 2019 und die Folgejahre hat die Gemeinde weitere Baumaßnahmen in Planung, die zum Teil schon 2018 begonnen wurden. Das ist in Unterlangenstadt die Fertigstellung des Feuerwehrhauses und des Radweges von Unterlangenstadt nach Trainau. Hier wird zugleich eine Ringwasserleitung verlegt, so dass Unterlangenstadt nicht nur von der Redwitzer Seite versorgt ist.

In der Einwohnerstatistik habe der Ortsteil Unterlangenstadt mit 464 Einwohnern drei weniger zu verzeichnen als noch ein Jahr zuvor. Von einem demografischen Wandel in der Großgemeinde sei nichts zu spüren.

Und das wurde kritisiert

Bei der folgenden Aussprache bemängelte ein Einwohner den Gehweg an der Dorfstraße in der Ortsmitte. Dieser werde durch die Baumwurzeln angehoben und verlaufe uneben. Hier müsse Abhilfe geschaffen werden. Der Bürgermeister will sich dieses Problems annehmen und den Obst- und Gartenbau miteinbeziehen. Eine Behebung gestalte sich schwierig, weil dazu die Bäume gefällt und die Parkplätze aufgerissen werden müssten.

Angesprochen wurde auch die Parkplatzsituation am Friedhof. Der Parkplatz werde von fremden Autos zugeparkt und von Arbeitern einer in der Nähe befindlichen Firma genutzt.

Vor drei Jahren wurde in der Ortsmitte an einem Grundstück der Abbau einer Steinmauer gestoppt, wusste ein Anwohner. Seitdem sei nichts weiter geschehen. Der Bürgermeister sicherte zu, dass noch in diesem Jahr die Angelegenheit mit dem Grundstück zu Ende gebracht werde.

Gewünscht wurde ein Baumschnitt an den Rotdornbäumen am Straßenzug Am Anger. Dies sagte Bürgermeister Mrosek zu. Anwohner des Redwitzer Wegs sind unzufrieden mit dem Schneeräumdienst.