Eine goldene, zwei silberne, zwei bronzene

Im Landesleistungszentrum Hof fand das Oberfrankenfinale des Wettkampfes "Jugend trainiert für Olympia" in der Sportart Gerätturnen statt. Neben vier Mannschaften vom Gymnasium Casimirianum nahmen auch zwei Mannschaften vom Gymnasium Alexandrinum und je eine Mannschaft vom Ernestinum und der Realschule CO II mit großen Erfolgen teil. Die glanzvolle "Ausbeute": einmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

Schon beim Einturnen war beim Wettkampf der bis 17-Jährigen klar, dass es in diesem Jahr spannend werden würde, wer auf dem Treppchen landen würde. Die Mädchen vom Alexandrinum mit Carolin Frenzel, Sophia Schleifenheimer, Sarah Jakoubek, Marie Markert, Jule Kuttner und der Realschule II mit Annika Heckel, Elena Butterhof, Michelle Moore, Julia Popp, Loena Gradl vertraten die Farben der Coburger in dieser Wettkampfklasse. Sie zeigten tolle Leistungen und warteten nach einem sehr guten Wettkampf gespannt auf die Siegerehrung. Am Ende sprangen der Silberplatz für das Alexandrinum und die Bronzemedaille für die CO II heraus. Gold gewannen die Mädchen vom Landesleistungszentrum Hof.

Die Mädchen des Gymnasiums Casimirianum - Lena Kuhrau, Eileen Finzel, Clara Eichfelder, Rika Reimund und Nele Boroczinsky - starteten in der Wettkampfklasse III, in der Kürübungen geturnt werden mussten. Mit über 20 Punkten Vorsprung gewannen die Mädchen vom Casi durch eine geschlossene Mannschaftsleistung die Goldmedaille und sind nun für das Landesfinale qualifiziert, das Ende Februar in Deggendorf stattfindet. Lena dominierte die Einzelwertung, Eileen wurde gute Dritte.

Als Jungenmannschaft war das Ernestinum am Start. Die Coburger verloren zwar knapp gegen die Jungen aus Lichtenfels, gewannen aber die Silbermedaille.

Die Vielseitigkeit gefragt war bei dem Wettkampf IV für Elf- bis 13-Jährige, an dem sich neben Mannschaften aus Kronach, Bayreuth, Bamberg und Hof auch drei Casi-Mannschaften und eine Mannschaft vom Alex beteiligten. Neben zwei Gerätebahnen, bei denen es um turnerische Fertigkeiten und um Synchronität ging, standen Sonderprüfungen wie Stangenklettern, Standweitsprung und ein Staffellauf auf dem Programm.

Nach einem spannenden Wettkampf und sehr guten Übungen durften sich die Mädchen vom Alex über den vierten Platz freuen und die Casi-Mädchen belegten Platz 9. Bei den gemischten Mannschaften wurde das Casi-Team 1 Bronzemedaillengewinner und das Casi-Team 2 belegte Rang 5. red