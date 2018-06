Eine Gitarre für das Mehrgenerationenhaus

red



"In jedes Haus gehört eine Gitarre ", meint Wilhelm Stuhlfelder aus Haßfurt . Nun ist auch das Mehrgenerationenhaus Haßfurt stolzer Besitzer einer Meistergitarre aus Spanien. Durch die großzügige Spende von Wilhelm Stuhlfelder, freiwillig engagierter Singkreisleiter im Mehrgenerationenhaus und Hermann Gräfe, Gitarrenbauer und Inhaber einer Gitarrenwerkstatt in Lendershausen bei Hofheim, kann in Zukunft der offene Singkreis "aller Generationen" auch mit einem Saiteninstrument begleitet werden. Neben der Gitarre durfte sich das Mehrgenerationenhaus, wie es weiterhin mitteilte, auch über Gitarrenzubehör wie Kapotaster und zusätzliche Saiten zum Austauschen freuen. Gudrun Greger, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, dankte den zwei großzügigen Spendern, die sich die Kosten der Gitarre teilen.