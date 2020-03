Eine Geschäftsidee mit viel Wachstumspotenzial

Mit Unterstützung der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach können Jungunternehmer eine eigene Firma aufbauen. Die Unterstützung beschränkt sich nicht auf die Finanzierung: Start-ups profitieren auch vom Know-how der Sparkassen-Gründungsexperten und von ihren Netzwerken. Der "Wachsende Kalender" ist eine solche Geschäftsidee.

Vor zwei Jahren hatten drei Studenten der Universität Erlangen-Nürnberg den Einfall, einen Wandkalender auf den Markt zu bringen, bei dem jedes Monatskalenderblatt eine Blumen- oder Gemüsesorte beschreibt. Der Clou: Die Samen der Pflanze sind in das Kalenderblatt eingearbeitet. Am Ende eines Monats reißt man das Kalenderblatt ab, zerkleinert es und pflanzt die Papierfetzen in einen Topf oder Blumenkasten ein.

Die drei Hochschulabsolventen gründeten 2018 die Primoza GmbH mit Sitz in Nürnberg. Die Firma beschäftigt aktuell zehn Vollzeitmitarbeiter. Im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 600 000 Euro, wie Geschäftsführer Tobias Aufenanger sagte. Für 2019 rechnet der 28-jährige promovierte Volkswirt mit einer Verdoppelung des Jahresumsatzes. Der Kalender wird online angeboten und wurde in ungefähr 40 deutschen Städten auf Weihnachtsmärkten verkauft.

Gute Geschäftszahlen

Zum Erfolg der Primoza GmbH hat auch Jürgen Kempfle beigetragen. Er ist Firmenkunden- und Existenzgründungsbetreuer bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. Mit einem Kredit ermöglichte der 45-Jährige die Finanzierung im zweiten Geschäftsjahr. Vorangegangen war ein Wettbewerb für studentische Existenzgründer an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Geschäftsidee war dort Ende 2017 ausgezeichnet worden. Kempfle war Mitglied der Wettbewerbsjury.

Der Sparkassen-Firmenkundenbetreuer ist vom langfristigen Erfolg des außergewöhnlichen Kalenders überzeugt: "Die aktuellen Kennzahlen übertreffen die Planzahlen bei weitem. Die guten Geschäftszahlen und das bestens qualifizierte Gründerteam sind die Grundlage der Finanzierungsgewährung."

Das erste Geschäftsjahr sei hauptsächlich aus Familiendarlehen und einer Crowdfunding-Aktion finanziert worden.

Weitere Informationen gibt Benjamin Mair von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, Hugenottenplatz 5 in Erlangen, Telefon 09131/8241221, E-Mail benjamin.mair@sparkasse-erlangen.de.