Eine geruhsame Abendstunde für Paare

Das tut einfach gut: innehalten, zur Ruhe kommen, mal ganz andere Gedanken im Kopf haben - Seite an Seite. Die Abendstunde für Paare möchte einladen, die Beziehung zueinander in den Blick und ins Gebet zu nehmen, auf den gemeinsamen Lebensweg zu schauen, auf die Ereignisse in einer Partnerschaft, die immer wieder ermutigen zu sagen: Wir bleiben treu! Die Veranstaltung findet am morgigen Samstag um 19 Uhr im Heiligtum am Schönstatt-Zentrum Marienberg statt; Infos bei Familie Ramer unter Telefon 0951/73999. red