Eine gefragte Expertin

Am Freitag, 15. März, um 18 Uhr lädt das Kulturreferat der Kreisgruppe Bamberg der Siebenbürger Sachsen zu einem öffentlichen Vortrag über R. G. Waldeck und ihr Buch "Athénée Palace" in das Gemeindehaus der Auferstehungskirche, Pestalozzistraße 27, ein. Die deutsch-amerikanische Journalistin kam 1898 in Mannheim als Rosa Goldschmidt Gräfin Waldeck, Tochter eines jüdischen Bankers, zur Welt und studierte in Heidelberg Soziologie. 1931 wanderte sie in die USA aus. Der Kriegsausbruch 1939 machte sie dort zu einer gefragten Expertin für das Dritte Reich. Zwischen 1940 und Januar 1941 berichtete sie für News-Week von Rumänien aus. Anfang 1942 schrieb sie das Buch "Athénée Palace", das hervorragende Rezensionen erhielt.

Die Autorin und das Buch werden von Dagmar Dusil, die das Buch gemeinsam mit Gerlinde Roth ins Deutsche übersetzt hat, vorgestellt. red