"Eine ganz dumme Idee" endet vor Gericht

Auf eine ziemlich dumme Idee kam ein junges Pärchen aus Kulmbach. Eine 20-Jährige und ihr drei Jahre älterer Freund unterschlugen Pakete, die die junge Frau eigentlich hätte ausliefern sollen. Doch der Schwindel flog auf und brachte den beiden jetzt eine saftige Strafe ein.

Die Kosten für die Wohnung waren dem jungen Pärchen längst über den Kopf gewachsen. Sie hatten Miet- und Stromschulden, immer neue Rechnungen flatterten ins Haus. Da hatte die 20-Jährige, die ihren Lebensunterhalt bei einem Paketdienst verdiente, die Idee, einfach Päckchen an sich zu nehmen und den Inhalt zu Geld zu machen.

Aufmerksamer Nachbar

Der Freund, ein 23 Jahre alter Produktionshelfer, transportierte das unterschlagende Gut in die Wohnung. Allerdings hatte ein Nachbar, der selbst ein Paket erwartete, die "Anlieferung" beobachtet. Das kam ihm spanisch vor. "Ich sah es als meine Pflicht an, die Polizei anzurufen und der Sache nachzugehen", sagte er als Zeuge vor dem Amtsgericht Kulmbach.

Die junge Frau saß wegen Unterschlagung in Verbindung mit einer Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses auf der Anklagebank, ihr Freund wegen Beihilfe.

Die beiden Beschuldigten gaben vor dem Kadi alles offen zu. "Die Schulden waren so groß. Wir haben uns einfach nicht mehr zu helfen gewusst. Es war eine Kurzschlussreaktion", beteuerte die Angeklagte. Insgesamt ging es um fünf Pakete im Wert von knapp 200 Euro. Beide gaben an, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben. Sie habe sogar überlegt, die Pakete am nächsten Tag auszuliefern, so die junge Frau.

"Es war eine ganz dumme Idee", beteuerte auch der Freund der Paketzustellerin. "Wir möchten nur mit der Sache abschließen."

Für die junge Frau, die inzwischen einen anderen 450-Euro-Job hat, ging die Sache glimpflich aus. Richterin Sieglinde Tettmann verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro und damit genau zu der Strafe, die auch die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Da der Freund viermal vorbestraft war, unter anderem wegen Diebstahls, Unterschlagung und Erschleichung von Leistungen, forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine dreimonatige Bewährungsstrafe. Außerdem sollte der 23-Jährige eine Geldstrafe von 1200 Euro bezahlen.

Dann flossen die Tränen

Der Angeklagte brach im Gerichtssaal in Tränen aus. Er versprach, die Schulden abzubauen und die finanzielle Lage in den Griff zu bekommen. "Die Aktion hat mir wirklich die Augen geöffnet. Wir haben damals die Briefe einfach nicht mehr geöffnet, wir sind vor den Problemen weggelaufen. Wir haben es einfach nicht geschafft zu einer Schuldnerberatung zu gehen", erklärte der junge Mann.

Richterin Sieglinde Tettmann folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft weitgehend. Auch sie sah eine erneute Geldstrafe nicht für zielführend. Stattdessen wurde der junge Mann wegen Beihilfe zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er 1000 Euro an den Verein Fähre bezahlen.