Hallstadt 25.07.2019

Geburtstag

Eine Frohnatur auch mit 90

Ihren 90. Geburtstag feierte Rufina Porzelt in Hallstadt. Sie ist in Karamurat in Rumänien geboren. Gelernt hat die Jubilarin den Beruf der Kosmetikerin und Friseurin. Diesen übte sie mit Leib und See...