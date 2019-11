Eine Frau soll auf den Chefsessel

Zur gut besuchten Nominierungsversammlung der Freien Wähler (FW) Grub am Forst offenbarte der Vorstand, was in der Gemeinde schon die Spatzen von den Dächern pfiffen. Eine Bürgermeisterin soll künftig die Geschicke im Rathaus von Grub am Forst leiten. Warum gerade eine Frau und insbesondere die 44-jährige Maria Lessig für diesen Posten hervorragend geeignet ist, das unterstrichen Ortsvorsitzender Stefan Rose, Dritter Bürgermeister André Dehler und der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer in ihren Redebeiträgen.

Stefan Rose sprach vom einem Novum in Grub am Forst, denn noch nie hatte es eine Partei oder Gruppierung gewagt, eine Frau für diesen Posten vorzuschlagen. "Frauen sind einfach kommunikativer als wir Männer und in einer kleinen Gemeinde wie Grub am Forst stehen der persönliche Kontakt und das Gespräch im Vordergrund. Ich freue mich, dass Maria sich dieser Aufgabe stellen will!"

Hervorragende Arbeit

André Dehler (seit dem Jahr 2014 Dritter Bürgermeister der Gemeinde) stieß ins gleiche Horn und bescheinigte Maria Lessig eine hervorragend Gemeinderatsarbeit in der Fraktion der Freien Wähler innerhalb der letzten knapp 6 Jahre. "Maria ist immer gut vorbereitet und will stets die Hintergründe verstehen. Sie trifft keine ihrer Entscheidungen leichtfertig, vertritt selbstbewusst ihre Standpunkte in unserer Fraktion und betrachtet kritische Fragen von allen Seiten. Wie man an ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Schützenvereins erkennt, hat sie auch die nötige Führungsqualität und die Fähigkeit auch mehrere Generationen zu vertreten!"

Stellvertretender Landrat und Kreisvorsitzender der FW, Christian Gunsenheimer, freute sich, dass die FW Grub am Forst den Mut hat, nicht nur von Frauenquoten und dem Einbeziehen junger Menschen in das politische Geschehen zu reden, sondern dies mit ihrer Nominierung zur Kommunalwahl auch deutlich zu zeigen. "Eine Bürgermeisterin und viele vergleichsweise junge Listenkandidaten zeigen mir, dass in Grub am Forst etwas heranwächst. Die Kommunalpolitik lebt von der Beteiligung und Einbeziehung aller Altersgruppen, die Ausgewogenheit der Listenkandidaten und die Anzahl der anwesenden Mitglieder zeigt mir, dass es sich in Grub am Forst um einen sehr lebendigen und aktiven Ortsverband handelt!"

Maria Lessig wurde in der folgenden Abstimmung mit hundertprozentiger Zustimmung von den 25 anwesenden Mitglieder zur Bürgermeisterkandidatin für Grub am Forst für die Kommunalwahl 2020 gewählt. Sie bedankte sich für das breite Vertrauen und freute sich auf den gemeinsamen Wahlkampf, in dem sie alle helfenden Hände gerne bereitwillig einbinden will. Sie machte deutlich, dass sie einen positiven Wahlkampf führen möchte und wünschte sich ein faires Miteinander mit allen Parteien und Gruppierungen.

Liste einstimmig verabschiedet

Die Gemeinderatsliste der Freien Wähler, die ebenfalls einstimmig verabschiedet wurde, könne sich ebenfalls sehen lassen, meinte die Bürgermeisterkandidatin. Viele bekannte und aktive Personen aus Vereinen und Verbänden finden auf der FW-Liste zusammen. Ortsvorsitzender Stefan Rose stellte weiterhin fest, dass viele Parteien und Gruppierungen in den vergangenen Jahren Probleme hatten, Personen von der aktiven Teilnahme an der Kommunalpolitik zu überzeugen, da man sich natürlich auch immer das ein oder andere blaue Auge abhole und selten großen Dank für diese Art von Ehrenamt erfahre. Er freue sich, dass der Vorstand dieses Mal erneut die Qual der Wahl bei der Besetzung der nur noch 14 Listenplätze hatte: "Wir würden sogar eine sogenannte doppelte Liste (was laut Wahlrecht für Gemeinde unter 3000 Einwohner möglich ist) ohne Probleme gut besetzt bekommen." Letztlich habe man sich entschieden, dass die Liste so ausgewogen wie möglich sein solle und sich alle Bürger entsprechend repräsentiert fühlen sollen. Als Ziel für die Kommunalwahl gab Stefan Rose neben dem Bürgermeistersessel auch vier bis fünf Sitze im Gemeinderat aus.