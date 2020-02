Eine Frau im Männerchor

Die 218 Mitglieder starke Sängervereinigung "Edelweiß" hat in der Jahreshauptversammlung ein komplett neues Vorstandsteam gewählt. Erstmals trägt auch eine Frau in dem weithin bekannten, 30 Aktive umfassenden Männerchor Verantwortung.

Manfred Fehn gab nach über 18 Jahren den Vorsitz an Burkhard Neubauer ab. Der gab gleich wichtige Termine wie das Abschlusskonzert beim Chorprojekt "Six a Day" am 22. März in der Rennsteighalle bekannt. Das Pfingstkonzert werde zusammen mit den Frankenwaldmusikanten aus Windheim gestaltet.

Der Männerchor singt viel für soziale Zwecke, und so ist auch in diesem Jahr ein Benefizkonzert zugunsten des Hospizvereins geplant.

Bürgermeister Thomas Löffler zeigte sich hocherfreut über die gute Vorbereitung der Neuwahlen. Er sei froh, dass sich einige Idealisten bereiterklärten, den Traditionsverein in eine gute Zukunft zu führen.

Der besondere Dank des Bürgermeisters ging an Manfred Fehn, der den wichtigen Kulturträger in der Gemeinde Steinbach am Wald über 18 Jahre umsichtig geführt habe.

Thomas Löffler freute sich auch, dass erstmals in der Vereinsgeschichte mit Nicole Neubauer eine Frau als Zweite Vorsitzende mit an der Spitze des Männerchors steht. Der Bürgermeister gratulierte noch René Gärtner, der zum stellvertretenden Chorleiter ernannt worden war. Karl-Heinz Hofmann