Eine Frau dirigiert nun die "Matrosen"

Der Seemannschor (SMC) Coburg hat eine neue Chorleiterin. Julia Günter folgt Manfred Weitzel nach, der 19 Jahre die Leitung des Chores innehatte. Die erste Singstunde unter der Leitung von Günter findet am Montag, 1. April, in der "Kajüte" des Seemannschores statt.

Zweiter SMC-Vorsitzender Dietmar Knerr hatte Julia Günter auf Empfehlung eines anderen Chorleiters angesprochen, ob sie bereit wäre, die Leitung des Seemannschores zu übernehmen. Sie entschied sich dafür, nachdem sie sich mit dem Liedgut und der musikalischen Ausrichtung des Chores beschäftigt hatte.

Julia Günter (Jahrgang 1970, zwei erwachsene Söhne) wohnt und arbeitet seit sechs Jahren in Bad Rodach. Als Kind und Jugendliche bekam sie Unterricht an verschiedenen Instrumenten. Wegen ihrer Freude am Singen nahm sie später auch Gesangsunterricht. Ihr war es wichtig, im Fränkischen Sängerbund aktiv zu sein, und so absolvierte sie die Ausbildung zur staatlich geprüften Laien-Chorleiterin.

Sie arbeitet gerne mit Männerchören. Seit 15 Jahren leitet sie den Männergesangverein "Frankonia" Gemünda, was sie auch weiterhin tun wird.

Dem Seemannschor Coburg will sie Spaß und Freude am Singen vermitteln. Die Lieder des Chores (neue, aber auch ältere) sollen überarbeitet werden und eventuell mehr chorisch ausgerichtet sein, wenn weniger Solisten zur Verfügung stehen.

Der erste große Auftritt wird am 13. Juli beim Sommerfest an der "Kajüte" des Seemannschores sein. Julia Günter freut sich auf die neue Aufgabe und auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Chor und dem Vorstand.

Wie die Chorleiterin erklärt, hätten sie auch ganz persönliche Gründe dazu bewogen, "diesen besonderen Chor" zu übernehmen: Zum einen sei es außergewöhnlich, dass es hier in Coburg einen Seemannschor gibt. Zum anderen habe sie das spezielle Liedgut des Chores angesprochen. Dessen Feinheiten herauszuarbeiten, darin liege für sie der Reiz. Außerdem sei sie "einfach ein Männerchor-Fan". em