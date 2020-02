Eine Frau der Farben

Noch bis zum 16. März sind im Café Schoberth die Bilder der Hobbymalerin Wanda Bayer zu sehen. Die Ausstellung umfasst zahlreiche Arbeiten in Öl, Aquarell und Pastellkreide. Die eigenen Werke zeigen hauptsächlich Darstellungen von Landschaften, zu sehen ist aber auch ein süßes Schweinchen in Pastell, das den Betrachter frech angrinst.

Der Großteil der ausgestellten Bilder sind Nachempfindungen von Werken großer Meister wie van Gogh, Degas oder Egon Schiele. "Das ist auch mein Lieblingsmaler", sagt Wanda Bayer, "Mir gefällt seine andere Art, Menschen darzustellen." Selbst hat sie das "Mädchen im Kleid" in Öl so nachempfunden, dass es wie ein Aquarell erscheint.

Ihr Lieblingsbild, das "Mädchen mit dem Perlenohrring", hängt direkt darüber, "das ist jedoch unverkäuflich", lacht sie.

Vor vier Jahren begann die gebürtige Oberschlesierin mit dem Malen von Aquarell, seit drei Jahren besucht sie in Bayreuth den Malkurs von Helene Weiß. "Sie hat mir die ganzen Techniken beigebracht."

Entspannung pur

Die gelernte Wirtschaftsinformatikerin wollte schon in ihrer Jugend malen, doch erst als die beiden Kinder aus dem Haus waren, fand sie die Zeit und Muse dafür. "Malen ist für mich Entspannung pur", schwärmt Wanda Bayer. Zu Hause in ihrem kleinen Atelier schaltet sie total ab: "Ich höre Opernarien, schenke mir ein Glas Rotwein ein und male, so kann ich den ganzen Abend verbringen."

Ihre Bilder sind farbenfroh, und das aus gutem Grund. "Ich bin ein Farbenmensch, Schwarz-Weiß spricht mich einfach nicht an." Um ihre Fertigkeiten zu verfeinern, besucht Wanda Bayer diverse überregionale Kurse und Seminare, so fährt sie zum Beispiel im März in die Steiermark.

Am liebsten malt sie in Öl, wie die alten Meister, die sie so bewundert. "An einem Ölbild sitze ich schon etwa 30 Stunden", erklärt sie. Klassische Malerei sei echte Arbeit. "Zuerst kommt die Untermalung, dann nach einer Woche Trockenzeit die Ausarbeitung der Details; manche alte Meister haben bis zu sieben Schichten gemalt", erklärt sie. So viele habe sie selbst noch nicht geschafft.