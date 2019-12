Eine Frau an der Spitze der Melkendorfer Kerwa

Zur neuen Vorsitzenden des Melkendorfer Kerwavereins wurde Kristina Grampp gewählt. Sie folgt damit Frank Stübinger, der das Amt über fünf Jahre lang ausgeübt hat. Grampp steht damit an der Spitze des 2012 gegründeten Vereins, der sich für den Erhalt der Melkendorfer Kerwa einsetzt und jedes Jahr die traditionsreiche Kerwa veranstaltet.

Im Rahmen der Hauptversammlung ging der bisherige Vorsitzende Stübinger zunächst auf die Ereignisse des Vereinsjahres ein und zeigte auf, dass die Kerwa wieder mal eine sehr gelungene Veranstaltung war. So wurde am Kerwasamstag ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Dies sei umso bemerkenswerter, da zeitgleich zahlreiche andere Kerwas im Landkreis stattfanden. Kerwaverein und Kerwajugend bestreiten seit langem einen partnerschaftlichen Weg und bestärken sich stets gegenseitig.

Dies zeigte sich auch an den Mitgliederzahlen, die Schriftführerin Andrea Bayerlein vorlegete: Von anfangs 16 Personen steigerte sich die Mitgliederzahl des Vereins auf zuletzt über 60.

Bei den Wahlen ergab sich an der Vereinsspitze ein geplanter Wechsel. Frank Stübinger stellte das Amt aus zeitlichen Gründen zur Verfügung und bedankte sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Auf ihn folgte Kristina Grampp, die einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. red