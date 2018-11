Eine Frage des Gewichts

Ein Unfall mit seinem Kleinlaster hatte für einen 30-jährigen Arbeiter aus dem Maintal ungeahnte Konsequenzen. Er musste sich vor Gericht verantworten.

Am 26. Mai dieses Jahres verursachte er auf der Augsfelder Straße in Haßfurt an einer Brücke einen Blechschaden an seinem Fahrzeug, bei dem ein Schaden von 5000 Euro an dem Firmenfahrzeug entstand. Er informierte seinen Chef über den Vorfall, der sofort die Polizei verständigte, um eine Fahrerflucht zu vermeiden. Doch die eintreffenden Polizeibeamten interessierten sich nicht nur für den Unfall, sondern auch für die Beladung des Kleinlasters. Beim Wiegen des Fahrzeugs stellte sich nämlich heraus, dass das Gesamtgewicht 4600 Kilogramm betrug und damit zu schwer war für den Führerschein des Arbeiters.

Er hatte nur den B-Schein, nicht aber den für diese Gewichtsklasse erforderlichen C1-Schein. Der Havarist erhielt einen Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte und so am Freitag mit seinem Verteidiger Steffen Vogel auf der Anklagebank des Amtsgerichts Haßfurt Platz nehmen musste.

Der gab an, dass es seinem Mandanten nicht bewusst war, mit dem falschen Schein unterwegs zu sein. Da der Angeklagte eine blütenreine Weste hat, stellte das Gericht das Verfahren ein. Als Auflage muss er 550 Euro an den Kreisjugendring Haßberge berappen. mas