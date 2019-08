Eine fränkische Dorfkerwa, auf der alles ist, wie es sein muss

Ein wunderschönes Kerwawochenende hat der kleine Höchstadter Ortsteil hinter sich. Begeistert zeigt sich Stefan Krämer, neuer Vorstand des Feuerwehrvereins, der das Fest ausgerichtet hat. "Schöner geht es kaum, sogar das Wetter hat ziemlich mitgespielt", schwärmt er, "und mit diesem eingespielten Team aus eifrigen Helfern läuft alles reibungslos."

Von der entspannten Atmosphäre würden alle profitieren und sogar der Bürgermeister lasse sich regelmäßig sehen, auch wenn die Biengartener ihr Bier selber anstechen. Neben einem reichhaltigen Essens- und Getränkeangebot war auf dem großzügigen Festgelände rund um das Feuerwehrhaus auch wieder Gelegenheit zum gemütlichen Ratschen und Beisammensitzen. Während am Samstagabend mit Gerald und Manu zwei professionelle Musiker aufspielten, waren die musikalischen Einlagen am Freitag und am Sonntagnachmittag fast schon spontan zu nennen.

Gern hat man auch am Sonntag den Kairlindacher Posaunenchor zu Gast, der mühelos von geistlicher Musik beim traditionellen Waldgottesdienst auf den Kellern zur fränkischen Blasmusik im Festzelt umschwenkt. Dieses Gesamtpaket aus Gemütlichkeit, Musik, ausgelassener Stimmung und Besinnung will man in Biengarten auch weiterhin pflegen und so schließt Krämer mit den nahezu poetischen Worten: "Nach der Kerwa ist vor der Kerwa!" red