Eine Fotoreise nach Irland

Die Volkshochschule und der Fotoclub Zeil präsentieren am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr, im Pfarrsaal in Zeil einen Multivisionsvortrag des Zeiler Fotografen Norbert Biener vom Fotoclub. Er zeigt Bilder von Irland. Das Land fasziniert mit seinen traumhaften Landschaften, schroffen Küsten, mystischen Orten und gemütlichen Pubs mit Livemusik, Whiskey und Bier. Auf der Rundreise hat Biener neben atemberaubenden Landschaften auch schöne Städte, Brauereien, Destillerien und mit der "Heritage Card" auch historische Stätten besucht. Optional gibt es an diesem Abend ein Jameson Whiskey Tasting mit Jameson Original, Black Barrel und Redbreast, wie die Volkshochschule weiterhin mitteilte. Foto: Norbert Biener