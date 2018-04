Eine Flut von Anfragen beschäftigt Verwaltung

15 Anfragen gab es im öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung. So wollte Dieter Petsch (Forum aktiv) wissen, ob zum GTI-Treffern am Sonntag nicht das Museum geöffnet werden könnte. Das stellte Leo Pfennig (fraktionslos) von den Museumsfreunden in Aussicht. Ralf Verholen (Freie Wähler) wollte unter anderem wissen, ob man nicht den Fahrradständer in der Veit-Stoß-Straße auf den Gehweg versetzen und so einen zusätzlichen Parkplatz schaffen könnte. Das soll geprüft werden. Britta Bildhauer (SPD) mahnte eine Rettungsgasse beim GTI-Treffen an, vor allem in der Grube. Leo Pfennig (fraktionslos) wollte den Zeitplan für die Aufstellung des Haushalts wissen. Klaus Schebler (Neue Wege) riet, die Interessen der Stadt beim geplanten Mountainbike-Projekt zu wahren, und Andreas Trägner hatte Nachfragen zur Befahrung der Kanäle mit der Kamera in Reichenbach. Dieter Petsch wollte noch wissen, was mit dem Zunftbaum ist, der, wegen der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Wehr im letzten Jahr abgebaut worden ist. Man sollte ihn wieder aufbauen, hieß es. Am besten mit einem Fest.

"Ich habe eine Bitte", sagte Bürgermeister Helmut Blank (CSU) nach der Sitzung gegenüber unserer Zeitung. Alle Anfragen müssten dokumentiert und abgearbeitet werden, das sei sehr viel Arbeit für die Verwaltung sagte er. Vieles lasse sich durch einen Anruf bei ihm klären. "Ein Anruf bringt mehr als 100 Anfragen", sagte er.