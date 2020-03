Eine "Feuerwehr" für die Familien

Sieben Teilnehmerinnen der "NiKo"-Schulung (Notfallbetreuung für Kinder) erhielten ihre "Zeugnisse". Sie haben einen Lehrgang an fünf Abenden zu je 2,5 Stunden durchlaufen und am Ende ihr Wissen und Können in einem Abschlusstest bewiesen. Träger ist der BRK-Kreisverband Kronach.

Die regelmäßige Betreuung für das Kind fällt plötzlich aus. Mutter oder Vater müssen einen unerwarteten wichtigen Termin übernehmen oder einhalten. Die Arbeit fordert die Eltern länger als erwartet. Das Kind ist plötzlich leicht erkrankt und beide Elternteile müssen zur Arbeit. Ein Elternteil ist in einen Unfall verwickelt und muss ins Krankenhaus - in diesen und ähnlichen Fällen hilft die Kinder-Notfallbetreuung im Landkreis Kronach "NiKo". Gegen ein kleines Entgelt erhalten Eltern kurzfristig Hilfe und eine zuverlässige Betreuung für ihr Kind. Damit die Kinder in diesen Notsituationen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, kommt das Betreuungspersonal direkt in die betroffene Familie nach Hause.

Nach dem ersten Kurs im September 2015 fand nunmehr im BRK-Mehrgenerationenhaus in Buchbach die zweite Schulung statt. Hieran beteiligten sich sieben Interessentinnen im Alter von 23 bis 60 Jahren, um sich bei der Kindernotfallbetreuung im Landkreis Kronach über den BRK-Kreisverband Kronach ehrenamtlich zu engagieren. Auch bereits aktive "NiKo"-Mitarbeiterinnen waren dabei, um ihr Wissen aufzufrischen. Nachdem alle ihren Abschlusstest souverän gemeistert hatten, konnten diese ihre Zertifikate entgegennehmen.

Die Schulungsinhalte an den insgesamt fünf Abenden waren ähnlich eines Babysitter-Kurses. Sie umfassten die Vorstellung und Informationen über "NiKo", Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind, Spiel- und Beschäftigungsmethoden, entwicklungspsychologische Grundlagen, Säuglingspflege & Ernährung sowie Aufsichtspflicht und rechtliche Grundlagen. Die Projektleitung hatte Annett Schlegel vom Betreuungs- und Versorgungsmanagement "Lebensqualität für Generationen" (kurz LQG) inne. Die Erste -ilfe-Maßnahmen am Kind wurden vom Erste-Hilfe-Ausbilder Benno Ruß vom BRK vermittelt; Säuglingspflege von der Hebamme Sibylla Fehn aus Kronach.

Zum Abschluss stand ein kleiner Fragetest an, bevor alle Teilnehmerinnen ihre Bescheinigungen sowie wichtige Unterlagen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhielten. Damit können sie nun ab sofort - beziehungsweise weiterhin - als Kinder-Notfallbetreuerin tätig sein. Die Teilnehmerinnen kommen insbesondere aus dem oberen Landkreis. Ein Teil war bereits für das "NiKo"-Projekt tätig und wollte das bei der ersten Schulung erworbene Wissen auffrischen. Andere waren schon selbst in der misslichen Lage, dass plötzlich Oma oder Opa ausgefallen sind - und wiederum andere möchten einfach "nur" Familien in einer solchen Notsituation helfen. Allen gemein ist der Spaß, die Freude und die Erfahrung im Umgang mit Kindern. hs