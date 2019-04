Eine Farbenpracht

Zur aktuellen Blütenpracht in der Kulmbacher Innenstadt wird uns geschrieben: In Kulmbach ist dank der Stadtgärtner der Frühling eingezogen. Wohl am schönsten ist die Umgebung am Kriegerdenkmal. Nachgezählt habe ich zwar nicht, aber "hochgerechnet": Etwa 700 verschiedenfarbige Stiefmütterchen und gefüllte rote Gänseblümchen sind in Handarbeit auf der Fläche davor gepflanzt worden!

An der Ecke schräg gegenüber gefällt mir die Farbkombination von orangefarbenen Tulpen und lila Krokussen besonders. Schön ist auch die Rabatte mit den rotleuchtenden Tulpen zwischen den Fahrspuren.

Leonore Weiß

Kulmbach