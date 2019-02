Eine Familie muss immer noch warten

Obwohl die Telekom Wort gehalten hat, können noch immer nicht alle Familien im Neubaugebiet in Hiltpoltstein Telefon und Internet nutzen. Drei Monate nach Einzug ins neue Eigenheim hatten die drei Familien im Neubaugebiet "Im Hofmannsgarten" auf Telefon- und Internetanschluss gewartet.

Verzögerungen in der langen Prozesskette haben zu der Situation geführt, hatte Telekom-Pressesprecher Christian Schwolow mitgeteilt und versprochen, dass die Familien spätestens diesen Mittwoch ans Netz angeschlossen werden. Das Versprechen hat die Telekom gehalten. Am Mittwoch war Techniker Achim Luber vor Ort und dessen Freundlichkeit und Engagement war laut Aussage der Familien eine Entschädigung für das lange Warten. Trotz allem kann eine Familie noch immer nicht ins Netz: Denn der Techniker stellte beim Anschluss einen Schaden in der Leitung fest. Dieser muss nun erst behoben werden.