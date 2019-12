Eine europäische Weihnacht

Unter dem Titel "Europäische Weihnacht" stimmen die Chöre der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Bad Kissingen am Sonntag, 22. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche auf die Festtage ein. Unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl präsentieren die Chorgruppen Werke von Joseph Rheinberger, Max Reger, Carl Thiel, und Wolfram Menschick, der JuLifa-Chor singt "Es war in tiefer Mitternacht", "Stehet still", "Star Carol" und "Winter wonderland" und der Jugendchor die Gospels "Mary had a baby", "Good news" und "This little light of mine". Zum Finale schließen sich die Chöre untern anderem zu "Adeste fideles" zusammen. Karten gibt es in der Touristinfo, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und an der Abendkasse. Foto: Werner Nöth