Eine etwas andere Lesung

In der Kronacher Galerie Ambiente findet am kommenden Freitag, 20. April, um 20 Uhr eine Autorenlesung statt. Ein Mann und eine Frau begegnen einander. Leidenschaft und Verlangen treffen sich im Blick - mehr ist nicht notwendig. Was in den nächsten Stunden geschieht, und wobei sie der Leser begleiten darf, ist ein sich einander Schenken und Annehmen in Harmonie und Gleichklang. Die schönste Nebensache der Welt wird zu einem ästhetischen Feuerwerk. Der Eintritt ist frei. red