Eine erschreckende Größe

Im Nachgang zur Bürgerversammlung in Himmelkron äußert sich nun auch die Kreisgruppe Kulmbach des Bundes Naturschutz in einer Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet in Himmelkron.

Seit circa einem Jahr engagiere sich die BN-Ortsgruppe Himmelkron unter Führung der Vorsitzenden Wilhelmine Denk für die Verhinderung des neuen Gewerbegebietes nördlich der B 303. Besonders erschreckend sei dessen Größe von 24 Hektar. "Vor einigen Jahren wurden in Himmelkron bereits sehr große Flächen in Gewerbegebiete umgewandelt. Dieser enorme Flächenverbrauch wurde vom Bund Naturschutz bereits im ,Schwarzbuch Gewerbegebiet Bayern' kritisiert", so der Bund Naturschutz.

In Anbetracht der brennenden Umweltprobleme sei ein dringendes Umdenken erforderlich. Ein zusätzliches Gewerbegebiet in dieser Größe bringe noch mehr Flächenversiegelung, Luft -und Lichtverschmutzung, Lärm und Artenschwund - vom zusätzlichen Verkehrsaufkommen ganz zu schweigen. "Leider werden von den Befürwortern all diese Probleme nicht wirklich ernst genommen. Im Übrigen sind bei der aktuellen Vollbeschäftigung und dem Fachkräftemangel wirtschaftliche Aspekte sehr fraglich."

Es sei höchste Zeit, umzudenken. "In Zeiten, in denen Schüler für den Klimaschutz auf die Straßen gehen, müssen wir alle einen Beitrag leisten, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten - für uns und unsere Kinder und Enkel", so der Bund Naturschutz. red