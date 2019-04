Eine Entdeckungsreise für Väter und Söhne

Das Miteinander von Vater und Sohn stärke den Familienzusammenhalt: Deshalb veranstaltet die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein wieder ihre Vater-Sohn-Tage. Von Freitag, 17., bis Samstag, 18. Mai, gehen sie auf actionreiche Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper. Die Veranstaltung mit dem Titel "Agenten auf dem Weg" richtet sich an Väter mit ihren Söhnen im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Informationen und Anmeldung (bis Freitag, 3. Mai) bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, telefonisch unter 09194/73630 oder per E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red