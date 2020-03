Eine endlose Diffamierungskampagne

Zur Berichterstattung über die Grundstücksgeschäfte von OB Henry Schramm wird uns geschrieben: Die Ereignisse der vergangenen Wochen in Kulmbach treiben mich als mit Herzblut der Kommunalpolitik verbundener Staatsbürger um. Ich lebe nicht direkt in Kulmbach, sondern in Münchberg, pendle aber seit langer Zeit aufgrund meiner Arbeitsstelle in diese Stadt und bin ihr deshalb mit einem durchaus objektiven Blick eng verbunden.

Als ich diese Woche auf die Arbeit fuhr und die vergangenen Ereignisse gedanklich Revue passieren ließ, da fragte ich mich, wohin diese Stadt in der Zukunft steuern soll.

Wenn einem gedanklich und optisch die Entwicklung in den letzten Jahren gewahr wird, dann kann man eigentlich als rational denkender Mensch nur feststellen, dass hier mit allen auch nur denkbaren Mitteln versucht wird, die konsequente und überaus erfolgreiche Arbeit des Oberbürgermeisters - und übrigens auch des gesamten Stadtrates - durch eine nicht enden wollende Diffamierungskampagne zu vernebeln. Dass dies aus meiner Sicht nicht gelingen kann, liegt daran, dass die Früchte der Arbeit der vergangenen Jahre für jedermann deutlich sichtbar sind, wenn er mit offenen Augen durch Kulmbach geht.

Wenn ich täglich hierher pendle, dann sehe ich in Kulmbach eine Kommune, die sich in den vergangenen 13 Jahren zu einer attraktiven Stadt mit einem unglaublichen Potenzial entwickelt hat. Natürlich kann man sich dafür entscheiden, dass alles beim Alten bleiben soll, nicht die Ideen zählen und man bestenfalls den Status quo erhalten muss. Dafür braucht man dann auch keinen erfolgreichen Oberbürgermeister. Diese Stadt aber braucht so jemanden, um auch zukünftig das volle Potenzial auszuschöpfen.

Sollten das nicht die Fragen und Gedankengänge vor der Kommunalwahl sein? Sollten das nicht die entscheidenden Parameter für die Entscheidung sein, wohin Kulmbach in Zukunft steuert? Eine durch die zuständige Instanz vollständig als Kampagne offenbarte Aktion kann das jedenfalls nicht im Ansatz verdrängen.

Kulmbach - quo vadis? Am 15. März können die Bürger Kulmbachs entscheiden.

René Ponather

Münchberg