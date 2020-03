Eine Ehrung, die es noch nie gab

Um die Kameradschaft zu pflegen und damit das Andenken an die Kameraden niemals verloren gehen möge - das waren wohl die Hauptgründe, warum sich Baptist Wagner 1960 entschlossen hatte, bei der Wiederbegründung der Soldatenkameradschaft Schwabthal Frauendorf als Gründungsmitglied zu fungieren. Jetzt ist er für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt worden. Eine solche Ehrung gab es bisher noch nie. Die anderen Gründungsmitglieder sind bereits verstorben.

Erste Gründung 1923

Gegründet worden war der Verein 1923 als "Krieger-, Veteranen- und Kampfgenossen Schwabthal und Umgebung". Ab 1945 ruhte er, die Fahne war versteckt worden. 1960 wurde der Verein unter dem Namen "Veteranen- und Krieger-Verein Schwabthal-Frauendorf" wiedergegründet. 29 Männer waren damals mit dabei. Die erste Vorstandschaft bestand aus Vorsitzendem Nikolaus Hetzel (Kaider), Stellvertreter Johann Dillinger (End), Schriftführer Johann Gründel (End) und Kassierer Martin Lilie. Fahnenträger waren Johann Schnappauf, Georg Güldner und Baptist Wagner, sie repräsentierten die Kameradschaft bei Kirchenparaden, Festumzügen und Wallfahrten.

Namensänderung

1977 erfolgte die nächste Namensänderung in "Soldatenkameradschaft Schwabthal". Eine Schießgruppe kam Mitte der 1990er Jahre hinzu, und ab 1994 nannte sich die Gemeinschaft "Schützen und Soldatenkameradschaft Schwabthal-Frauendorf".

Mit einer Ehrenurkunde, der Ehrennadel, Sekt und Blumen gratulierten Anna Maria Krappmann und Clemens Schmid, die beiden Vorsitzenden, sowie Ehrenvorsitzender Bernd Riedel und der stellvertretende Kreisvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes, Jürgen Panzer.

Als 18-Jähriger in den Krieg

So ungewöhnlich wie diese Ehrung ist auch Baptist Wagners persönliche Geschichte zum Ende des Zweiten Weltkriegs: Als 18-Jähriger eingezogen, quasi frisch weg von der Militärausbildung in Würzburg, geriet der junge Mann gleich in Kriegsgefangenschaft. Zuerst bei den Amerikanern, die ihn nach Südfrankreich schickten, dann bei den Franzosen, die ihn ins Elsass verfrachteten. Dort gelang ihm und einem Kameraden die Flucht. Baptist schlug sich zu Fuß bis in die Heimat durch. Auf dem elterlichen Bauernhof in Kaider kam er 1947 an. Zwei seiner Brüder waren da bereits gefallen; von den ursprünglich sieben Geschwistern blieben dem Heimkehrer nur noch fünf.

Gerührt und erfreut nahm der 93-Jährige nun die Ehrung daheim in Kaider entgegen.

,