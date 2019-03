Eine echte Dorfmitte in Haßlach steht ganz oben auf der Wunschliste

Das Schützenhaus in Haßlach war Treffpunkt für alle interessierten Bürger, um über aktuelle Themen zu diskutieren und neue Ideen für den Teuschnitzer Stadtteil Haßlach zu sammeln. Bürgermeisterin Weber freute sich über die große Besucherzahl bei diesem Workshop, den Gero Wieschollek gekonnt moderierte. Zuerst wurde eine Art Bilanz gezogen mit der Fragestellung: Was läuft gut in Haßlach und was sollte verbessert werden? Stellt man die positiven und weniger positiven Aspekte nebeneinander, so kann als Fazit aus der Diskussion festgehalten werden, dass die Anwesenden mit der Situation in Haßlach zufrieden sind, obwohl einige geplante Projekte noch nicht angeschoben werden konnten. Das liegt zum einen daran, dass einige Eigentümer nicht bereit waren, Grundstücke für Baumaßnahmen zur Verfügung zu stellen und zum anderen kann die Stadt als Haushaltskonsolidierungsgemeinde mit eigenen Finanzmittel nicht so viel investieren wie gewünscht. Denn das ist nur mit hohen Zuschüssen möglich.

Haßlacher sollen bestimmen

Danach folgte der Blick nach vorne mit der Frage: Welche Ideen haben Sie für Haßlach? Hier wurde beispielsweise die Neugestaltung des Gemeinde- und Festplatzes angesprochen. Das Kriegerdenkmal soll wieder hergerichtet werden, Sitzmöglichkeiten rund um den Dorfbrunnen wären schön. Ganz oben stand auch der Wunsch nach einer echten Dorfmitte, wo man sich treffen und verweilen kann. Zum Ende der Veranstaltung wurde die Frage abgehandelt: Wie geht es weiter? Für Haßlach stehen Mittel aus der Auflösung der Antennengemeinschaft zur Verfügung. Der Stadtrat hat bereits beschlossen, dass diese Mittel ausschließlich in Haßlach verwendet werden und dass die Haßlacher selbst darüber bestimmen sollen.

Die in diesem Workshop gesammelten Ideen sollen nun in einem weiteren Workshop, der sich aus Vereinsvorsitzenden und Stadträten zusammensetzt, vertieft diskutiert werden, um dafür Lösungen zu finden, die möglichst zeitnah angegangen werden sollten.

Durch die aktive Mitarbeit aller Anwesenden sowie die gemeinsam erarbeiteten Ideen und Anregungen, war die Bürgerversammlung im neuen Format für alle eine interessante Erfahrung und lässt mit Blick in die Zukunft gerichtet auf die eine oder andere Umsetzung aus der Wunschliste hoffen. red