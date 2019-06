Eine Demonstration des Glaubens erleben

In den katholischen Pfarreien ist Fronleichnam eine machtvolle Demonstration des Glaubens. In Herzogenaurach gab es vor rund 100 Jahren eine umfangreiche Fronleichnamsprozession.

Der Herzogenauracher Lokalhistoriker Luitpold Maier hat sie überliefert: Es gab die Prozession an Fronleichnam selbst, eine weitere am darauffolgenden Donnerstag, die sich außerhalb des Stadtkerns abspielte. Der Weg an Fronleichnam glich dem jetzigen Prozessionsweg, allerdings war dieser von vier Altären gesäumt, an denen die Anfänge der vier Evangelien gesungen wurden.

In der Prozession wurden die verschiedenen Zunftstäbe und Fahnen der ehemals in der Stadt bestandenen Zünfte mitgeführt. In der Prozession liefen die Knaben und Mädchen sowohl der Stadt- als auch der Landschule mit, die Fortbildungsschüler, die Zöglinge des Liebfrauenhauses und Vertreter der Vereine.

Ebenso nahmen die Bewohner der eingepfarrten Ortschaften daran teil, Niederndorf erhielt erst 1923 eine eigene Kirche.

Neben dem Allerheiligsten unter dem Baldachin wurden auch die Figuren aus der Stadtpfarrkirche mitgeführt, die Statue des Heiligen Sebastians trugen üblicherweise sechs Bürgersöhne der Stadt. Jetzt haben dieses Amt Mitglieder der Kolpingsfamilie übernommen.

Luitpold Maier hatte es selber erlebt, dass sich 1901 kaum mehr sechs Bürgersöhne zusammenfanden, bei der Prozession die Statue des heiligen Sebastian zu tragen. Er blieb bei einer Prozession zurück.

Bei der folgenden wurde er von Mitgliedern des Dilettantenvereins getragen. Folgenden Tags fand sich am Altar des Heiligen ein Blumenstrauß mit einem von einem Unbekannten verfassten Gedicht: Auch wenn die Jugend ihn im Stich gelassen habe, könne er sich auf die ältere Generation verlassen, heißt es darin.

Die streckenmäßig umfangreichere Prozession eine Woche danach führte zu vier Stationen außerhalb der Stadt. Das erste Evangelium wurde an der Bitters- oder Schwarzbeckenmarter hinter der Ziegelhütten verlesen, das zweite Evangelium bei der alten Dreifaltigkeitskapelle nicht weit von den drei Steinkreuzen, wo sich danach das Gebäude der Vereinigten Fränkische Schuhfabrik erhob; das dritte Evangelium in der Vorstadt, wo danach ein großer Lindenbaum stand, vis-à-vis des Königsplatzes (danach Postplatz). Den Ort der Verlesung des vierten Evangeliums konnte Luitpold Maier nicht mehr in Erfahrung bringen. maw