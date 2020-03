Eine "Damenwahl" gefordert

Bei einer Wahlveranstaltung der Frauenunion Haßberge in Zeil berichtete die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), über aktuelle politische Themen. Sie sprach, wie die Frauenunion mitteilte, über Coronavirus, das politische Geschehen und die Digitalisierung. Die Ebelsbacherin bezog Stellung für die weiblichen Kandidaten, die bereit sind, für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen. Die Kreisvorsitzende Elvira Sieper appellierte an die Frauen, gezielt Frauen zu wählen und die Wahl am 15. März zur "Damenwahl" zu machen. "Wir haben bezüglich des Frauenanteils in den Parlamenten noch Nachholbedarf", sagte sie.

Bei der Veranstaltung in der Gaststätte Warmuth standen auch Ehrungen an. Ausgezeichnet wurden dabei Margot Fößel für 40 Jahre Mitgliedschaf sowie Christiane Will für 25 Jahre Mitgliedschaft und Irene Kernwein, die seit 15 Jahren der Frauenunion angehört. red