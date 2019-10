Eine Bühne für junge Autoren

Junge Autoren stellen am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Coburg, Herrngasse 17, Texte vor, in denen sie sich in unterschiedlicher Weise mit dem Thema "Zukunft" beschäftigen. Aufgerufen dazu haben die Stadtbücherei und der Coburger Literaturkreis. "Die Reaktion war beachtlich", sagt Brigitte Maisch, Leiterin der Stadtbücherei, "wir können gar nicht alle Einsendungen berücksichtigen." Alois Schnitzer, Vorsitzender des Literaturkreises, ergänzt: "Und die Themenvielfalt ist sehr groß - sie reicht vom Fantasy-Thriller bis zur Auseinandersetzung mit dem Tod." Ähnliches gilt für die Stilformen: Der Roman ist ebenso vertreten wie das Gedicht oder die Kurzgeschichte.

Bereits vor gut drei Jahren hatten die beiden Institutionen zu einem ähnlichen Forum eingeladen. Wie seinerzeit handelt es sich jetzt nicht um einen Wettbewerb, in dem eine Jury Preise vergibt. "Vielmehr wollen wir Leuten, die gerne schreiben, eine Bühne bieten, auf der sie sich erstmals mit ihren Texten präsentieren können", erläutert Brigitte Maisch. "Wir wollen also zum Schreiben ermuntern, zur Auseinandersetzung mit Texten - mehr nicht."

Fachliche Unterstützung

"Natürlich sind die eingereichten Texte nicht alle von gleich hoher Qualität", sagt Alois Schnitzer dazu. "Aber wenn die Autoren in der Diskussion oder durch die Reaktion des Publikums mitkriegen, dass noch nicht alles rund ist, sollte das kein Beinbruch sein."

Allgemeine Hinweise, worauf beim Verfassen von Texten zu achten ist, wird auch der Schirmherr der Veranstaltung, Reinhard Heinritz, bieten. Der Germanist, Buchautor, ehemalige Gymnasiallehrer, Lehrbeauftragte an der Uni Bamberg und Zweite Vorsitzende des Coburger Kunstvereins ist bereit, Fragen der Autoren zu beantworten. Darüber hinaus plant Heinritz nicht nur für die Teilnehmer an der Veranstaltung einen Workshop, in dem mit verschiedenen künstlerischen Mitteln wie Fotos, Texten und Zeichnungen ein gemeinsames Thema nach zu vereinbarenden Vorgaben gestaltet werden soll. Mehr Informationen gibt es unter www.coburg.de/stadtbuecherei und www.coburger-literaturkreis.net. Der Eintritt ist frei. red