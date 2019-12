Eine besondere Weihnachtsdekoration

Wie Gläser weihnachtlich dekoriert werden können, wird am Montag, 16. Dezember, ab 14.30 Uhr in der Bastel-, Näh- und Strickgruppe des Seniorenbüros gezeigt. Teilnehmen kann jeder, der Freude an neuen Ideen hat, zum Beispiel beim Ausschmücken einer festlich gedeckten weihnachtlichen Tafel. Mitzubringen sind nur die zu dekorierenden Gläser, gegebenenfalls speziell gewünschtes Dekorationsmaterial, das ansonsten aber auch gestellt wird. Die Teilnahme an der Veranstaltung im Interimsrathaus, Wiesengrund 1, ist kostenlos. red