Eine Beere namens Gurke

Im Jahresprogramm der Bund Naturschutz Kindergruppe "Die Großen Mausohren" geht es dieses Jahr um Gemüsefamilien, die übers Frühjahr hinweg, jede in einem Monat ihren Aussaattermin haben werden. Beim nächsten Treffen, am kommenden Mittwoch, 13. Februar, machen die ersten Sorten den Anfang - noch im Zimmer: Es sind Gurke, Kürbis, Zucchini, Aubergine und Tomate. Sie zählen zu den Fruchtgemüsen und sind von ihrem Fruchtaufbau ganz klar Beeren. Sie brauchen es warm, schon beim Vorziehen im Zimmer.

Zehn Tomatenarten in ihrem Gemüsegarten! Das ist das ehrgeizige Ziel der Bund-Naturschutz-Kindergruppe, mit dem sie sich dieses Jahr beim Hausgartentomatenprojekt (Hato) mit Vielfalt statt Einheitstomaten beteiligen mag.

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Gemüsegarten Limmerstraße Ecke Mangstraße, Ende ist um 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutz in der Amtsgerichtsstraße 19. Bei der Gartenarbeit im Zimmer entstehen nebenbei viele Gemüserätsel, Gemüseaussaatkalender und eine Pfanne Gemüseragout. Für das Ansäen bitte eine leere Eispackung mitbringen.

Anmeldung bei Elisabeth Hoffmann unter Tel. 09261 / 506890, oder bei Susanne Meier unter Tel. 09261/ 9652569. red