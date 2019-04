Fast 500 Euro für das Schweinfurter Frauenhaus - das war das erfreuliche Ergebnis des Filmabends, zu dem die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) anlässlich des Weltfrauentags ins Zeiler Kino "Capitol" eingeladen hatte.

"Ich freue mich, dass so viele da sind, mit uns ins Gespräch kommen und einen Film über eine starke Frau mit uns anschauen wollen." Sabine Dittmar blickte zufrieden in das volle Foyer des Zeiler Kinos, wie die SPD mitteilte. Gut 100 Frauen und auch einige Männer waren der Einladung der Bundestagsabgeordneten aus Maßbach gefolgt, gemeinsam mit ihr und Johanna Bamberg-Reinwand von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im SPD-Unterbezirk Rhön-Haßberge und im SPD-Kreisverband Haßberge den Film "Astrid" anzuschauen.

"Astrid Lindgren hat gezeigt, dass Frauen, wenn sie mutig sind und an sich und ihre Ziele glauben, viel erreichen können", sagt Sabine Dittmar mit Blick auf den schwedischen Streifen, in dem die nicht immer einfachen jungen Erwachsenen-Jahre der Schriftstellerin nachgezeichnet werden. Mit 17 Jahren schwanger von einem verheirateten Mann muss sie ihren Sohn an eine Pflegemutter in Dänemark abgeben und um ihre gesellschaftliche Anerkennung kämpfen.

"Eine beeindruckende Frau, die auch beeindruckend gespielt wurde", findet Johanna Bamberg-Reinwand. Beim Blick auf die Leinwand verwundert es kaum, dass die "Mama" von Pippi Langstrumpf ihr Leben lang eine Kämpferin für die Rechte von Kindern und Frauen war. "Vieles, was heute selbstverständlich ist, hat sie mit angestoßen", erklärt Dittmar. Aber: "Es gibt noch immer viele Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind und gegen Widerstände anrennen müssen." ft