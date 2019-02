Eine ausgelassene "After-Work-Party"

In "Simarua" machten die "Simarüther Arbeiter- Kids" den Anfang der närrischen Hochsaison. Zur "After- Work-Party" beehrte, neben vielen Besuchern aus nah und fern, auch die kleine Tanzgarde der "Ruotnkernge Fousanocht" ihre Nachbarnarren in "Simarua". Es herrschte tolle Stimmung von der ersten Minute an im überfüllten Mehrzweckhaus in Marienroth. Für den TV Marienroth als Ausrichter war der Kinderfasching ein voller Erfolg. Die kleine Garde aus Rothenkirchen setzte den Anfang für eine gelungene Party, bei der vor allem die "Simarüther Baustellen-Kids" für Unterhaltung sorgten. Es folgten eine Polonaise nach der anderen und eine "Reise nach Jerusalem" mit den "Kids". Der Vorstand des TV Marienroth spricht von einem "mehr als geglückten Auftakt in die närrischen ,Simarüther‘ Faschingstage", die mit dem Weiberfasching am Donnerstag, 28. Februar, ab 20 Uhr und dem Faschingstanz am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr ihre Höhepunkte erreichen. red