Eine Angel, viele Haken

Markus Klein Wer mit einem sogenannten Paternoster angelt, hat mehrere Haken. Mehrere Haken hatte leider auch die Idee von FT-Redakteur Sebastien Schanz, selbst eine Amphibienfahrt zur Sandkerwa zu organisieren. Nach acht Wochen Fischen im Trüben bissen Stadt und eine Vielzahl weiterer Behörden endlich an und dem FT ging eine Sondergenehmigung ins Netz. Die Segel waren gesetzt. Doch dann kam in letzter Minute eine Angelrute in die Quere: Die Bamberger Fischerzunft zweifelte in einer Klage ein Gutachten an. Da die Sondergenehmigung und folglich der juristische Einspruch erst kurz vor Kerwa-Beginn eingingen, ist der Ausgang nebensächlich. Die Fahrt bleibt gestrichen, die FT-Fahne eingerollt. Und Amphibienfahrten zur Sandkerwa bleiben den dicken Fischen überlassen.