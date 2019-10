Gewaltsam versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmittag das Fenster zu einem Lebensmittelmarkt in der Grabenseestraße in Oberhaid aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen. pol