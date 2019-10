Polizeibeamte hatten es in der Bad Kissinger Innenstadt mit einem Hausfriedensbruch zu tun. Zwei Beschuldigte hielten sich in einer leerstehenden Hotelanlage auf, obwohl diese sichtlich gegen das Betreten Unbefugter gesichert war. Die Männer zogen laut Polizei eine verschraubte Terrassentür ab und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Beamten stellten die Personalien der beiden Beschuldigten fest. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol